وضع الكتب الرقمية في متناول تلاميذ الابتدائي انطلاقا من اليوم

أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم ، عن الشروع في وضع كتب رقمية مجانية لجميع عناوين الكتب المدرسية المقررة، في مرحلة الابتدائي، و التي ستشمل 44 عنوانا، ويتعلق بكتب اللغة العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية ومختلف المواد والأنشطة الأخرى المتعلقة بمرحلة التعليم الابتدائي.

و أوضحت الوزارة في بيان سابق لها، أنه يمكن استغلال هذه الكتب عن طريق الحاسوب المكتبي، اللوح الإلكتروني، الحاسوب المحمول والهاتف الذكي و من خلال تحميل التطبيق.

كما أشارت الوزارة، إلى أن الأولياء غير المنخرطين في فضاء النظام المعلوماتي المخصص لهم، يمكنهم التقرب من المدارس الابتدائية المتمدرس بها أولادهم للحصول على رمز التفعيل ودليل التحميل.

حورية سعداوي

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