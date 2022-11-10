وضع الكتب الرقمية في متناول تلاميذ الابتدائي انطلاقا من اليوم

10 نوفمبر، 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم ، عن الشروع في وضع كتب رقمية مجانية لجميع عناوين الكتب المدرسية المقررة، في مرحلة الابتدائي، و التي ستشمل 44 عنوانا، ويتعلق بكتب اللغة العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية ومختلف المواد والأنشطة الأخرى المتعلقة بمرحلة التعليم الابتدائي.

و أوضحت الوزارة في بيان سابق لها، أنه يمكن استغلال هذه الكتب عن طريق  الحاسوب المكتبي، اللوح الإلكتروني، الحاسوب المحمول والهاتف الذكي و من خلال تحميل التطبيق.

كما أشارت الوزارة، إلى أن الأولياء غير المنخرطين في فضاء النظام المعلوماتي المخصص لهم، يمكنهم التقرب من المدارس الابتدائية المتمدرس بها أولادهم للحصول على رمز التفعيل ودليل التحميل.

حورية سعداوي

10 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

المنتدى الأوروبي بأثينا يجمع على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و استرجاع سيادته الوطنية

23 أكتوبر، 2022

إيران تشيد بسياسة الجزائر الحكيمة ازاء القضايا الإسلامية والعربية

11 ديسمبر، 2021

مدير الشرطة القضائية: توقيف 36 مشتبه فيهم باغتيال جمال بن اسماعيل

15 أغسطس، 2021

نحو إنتاج 19 مليون وحدة براسيتامول شهر فيفري المقبل

26 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: