وضعية تنفيذ خطة تحسين الإتصال بالإنترنت على طاولة الحكومة

قدّم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية خلال اجتماع للحكومة اليوم الخميس، عرضا حول وضعية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين الاتصال بالأنترنت، حسب ما اورده بيان مصالح الوزير الأول.

وأبرز العرض حسب ذات المصدر، الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير الأنترنت في الجزائر، وبهذا الشأن، اُشير إلى أنّ سعة الشبكة الدولية للإتصالات للجزائر ارتفعت من 1,5 تيرابايت في الثانية سنة 2020 إلى 7,8 تيرابايت في الثانية في نهاية سنة 2022، مما سمح بزيادة سعة التدفق الأدنى للأنترنت بخمسة أضعاف، حيث انتقل من 2 إلى 10 ميغابايت في الثانية، دون أيّ أثر على التسعيرة.

وفيما يخص الولوج إلى شبكة الاتصالات، فقد سجّل القطاع في بداية سنة 2023 أزيد من 5,12 مليون مشترك في الأنترنت الثابت، منهم 776.000 مشترك في تقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل FTTH عبر 58 ولاية، مقابل 3,5 مليون مشترك في بداية سنة 2020، مما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا من حيث عدد المشتركين في الأنترنت الثابث، يضيف المصدر.

أما فيما يتعلق بالأنترنت النقال، فقد انتقل عدد المشتركين من 37 مليون مشترك سنة 2020 إلى 45 مليون مشترك في نهاية سنة 2022، مع تغطية بشبكة الجيل الرابع 4G بلغت نسبة 82 % من عدد السكان، يفيد البيان.

شرف الدين عبد النور

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