وصول أزيد من 700 مسافر على متن أول رحلة بحرية من نابولي

وصول أزيد من 700 مسافر على متن أول رحلة بحرية من نابولي

وصلت صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى ميناء العاصمة، أول رحلة بحرية لنقل المسافرين، عبر الخط البحري الجديد بين الجزائر ونابولي الإيطالية على متن باخرة طارق بن زياد.

ونقلت هذه الرحلة قرابة 711 مسافر و152 سيارة على متن باخرة “طارق بن زياد”، حسبما كشفت عنه مراسلة القناة الأولى من ميناء الجزائر

وأفادت ذات المراسلة، أن برنامج هذا الخط الجديد للشركة الوطنية للنقل البحري يشمل رحلتين في بداية شهر أوت ومنتصفه بالإضافة إلى رحلتين في بداية شهر سبتمبر ومنتصفه.

رمزي أحمد توميات

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