وسيط الجمهورية : نسعى للقضاء على الردود السطحية على العرائض

افاد وسيط الجمهورية مجيد عمور، أن وساطة الجمهورية تسعى للقضاء على الردود السطحية على العرائض التي يتقدم بها المواطنون مع تقليص أجال الرد عليها.

وشدد عمور في تصريح للصحافة عقب لقائه مع أعضاء الهيئة التنفيذية لولاية قالمة، على أن الإجابات المقدمة للمواطنين بشأن عرائضهم. يجب أن تكون واضحة طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول.

ولفت ذات المتحدث إلى أن وساطة الجمهورية تركز في المرحلة المقبلة على القضاء على كافة أنواع الإجابات السطحية التي تقدمها المرافق والهيئات العمومية بشأن العرائض التي تصلها.

و في هذا الصدد قال وسيط الجمهورية :“لا يعقل أن نجيب المواطن برد لا معنى له. بل يجب أن نقدم له إجابة دقيقة بشأن عريضته إما سلبية أو إيجابية ونحدد له ما إن كان له الحق أولا.

وأضاف ذات المسؤول بأن هيئته تعمل على تقليص مدة معالجة العرائض التي يتقدم بها المواطنون. والتكفل بها في “أقصر وقت ممكن” وكذا تقليص آجال الرد.

وحسب عمور فان تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاون وتجاوب كافة الفاعلين في الإدارات والمرافق العمومية.

ليديا كبيش

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