وسيط الجمهورية: سجل الشكاوى أداة لتحسين أداء المرافق العمومية

شدد وسيط الجمهورية مجيد عمور، على ضرورة تفعيل المؤسسات العمومية والهيئات الإدارية لسجل الشكاوى الموجه للمواطنين. كونه آلية ناجعة من شأنها إيصال إنشغالات المواطن إلى السلطات المعنية ما يضمن تحسين أداء المرفق العمومي.

وأكد عمور، في زيارة عمل وتفقد قادته إلى العديد من المرافق العمومية والخاصة بالوادي، أنّ السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لـسجل الشكاوى.

وذلك باعتباره الآلية الوحيدة التي من شأنها إيصال إنشغالات وتطلعات المواطن إلى السلطات المعنية خصوصا بالقرى المعزولة والمناطق النائية، يوضح ذات المتحدث.

وأضاف وسيط الجمهورية، أنّ هذا الإجراء جاء بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الاجتماع الوزاري المنعقد شهر أكتوبر الماضي. لجعل المواطن في قلب الإهتمام والنظر لانشغالاته والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك النقائص.

أما بخصوص المشاريع التنموية التي تمت برمجتها في القرى المعزولة والمناطق النائية مناطق الظل، فقد قال عمور، أنها تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى أنها تهدف بالأساس إلى فك العزلة وإعادة الإعتبار لهذه المناطق المحرومة تنمويا بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

كما كشف ذات المتحدث أن هذه المشاريع قد ساهمت في إعطاء دفع للحركية التنموية في هذه المناطق حيث كانت الفرصة سانحة لزيارة 12 مرفقا على مستوى 7 بلديات منها. 10 مرافق عمومية ومرفقين للخواص.

ليديا كبيش

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