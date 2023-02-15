وسيط الجمهورية: التحضير لإطلاق تطبيق إلكتروني يتابع شكاوى المواطنين

كشف وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أن الجار لإطلاق تطبيق إلكتروني يمكّن من متابعة شكاوى المواطنين.

وأشرف، عمور على تدشينه وحدة لإنتاج السيراميك تندرج في إطار الإستثمار الخاص بمنطقة النشاطات ذراع بن صباح ببلدية تازولتولاية باتنة، أين كشف أنّ هذا التطبيق سيوضع حيز الإستغلال خلال السنة الجارية.

وأوضح ذات المتحدث أن هذا التطبيق يمكن من الإطلاع على شكاوى المواطنين المدونة في السجلات المفتوحة لهذا الغرض. عبر الإدارات والولايات وهيئات وسيط الجمهورية. كما سيسمح لوساطة الجمهورية بالإطلاع عليها في حينها ومتابعتها بصفة دورية وتقييمها.

وأضاف وسيط الجمهورية، أنّه بعد الانطلاق مؤخرا في العمل بالبوابة الإلكترونية لهيئة وسيط الجمهورية التي تسمح للمواطنين من تتبع مآل عرائضهم إلى غاية الإجابة عليها. سيتم إطلاق عدة نوافذ منها واحدة تسمح للمواطنين بتقديم إقتراحاتهم والأخرى للمستثمرين تمكن من الدراسة الآنية لانشغالاتهم.

أما عن المشاريع المدرجة ضمن مناطق الظل، أفاد وسيط الجمهورية أنّ أكثر من 96 بالمائة من هذه المشاريع أنجزت. والباقي في طور الانتهاء وفقا لما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا في لقاء الحكومة-الولاة. مؤكدا أنّ إلتزامات رئيس الجمهورية تتجسّد فعليا في الميدان.

رمزي أحمد توميات

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