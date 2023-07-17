وسيط الجمهورية: استقبال 71 ألف مواطن والتكفل بـ 56 بالمائة من العرائض في 6 أشهر

وسيط الجمهورية: استقبال 71 ألف مواطن والتكفل بـ 56 بالمائة من العرائض في 6 أشهر

كشف وسيط الجمهورية، مجيد عمور، عن استقبال الهيئة عن ما يزيد عن 71 ألف مواطن في السداسي الأول من العام الجاري، مؤكدا على أنه تم التكفل بما يقارب 56 % من العرائض المقدمة من المواطنين

ورافع عمور في كلمة له خلال لقاء تنسيقي مع ممثلي الوزارات عقد بمقر الوساطة اليوم، لضرورة التنسيق مع الوزارات ومحاربة كل أشكال البيروقراطية لحل المشاكل القائمة وإرضاء المواطن.

وقال ذات المتحدث: “نسعى لجعل الرقمنة آلية للتكيف العاجل مع مختلف المؤسسات لمعالجة كافة المشاكل ومعالجة العرائض.”

كما كشف عمور ان وساطة الجمهورية تحضر لإطلاق تطبيق الكتروني للمواطنين المقيمين بالخارج يسمح لهم بتقديم عرائضهم عبر تقنية التحاضر عن بعد.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...