وسيط الجمهورية: إعادة تشغيل 34 ألف عامل بعد رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية

28 مايو، 2022

كشف وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، عن إعادة تشغيل 34 ألف عامل بعد رفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية المعطلة.

وقال  مراد لدى نزوله ضيفا على القناة الإخبارية للتلفزيون العمومي، أنه: قد تم رفع العراقيل عن 802 مشروعا من أصل 915 مشروعا مستهدفا مع دخول 601 مشروعا منها حيز الاستغلال”.

وأوضح وسيط الجمهورية، أن مشروع قانون الاستثمار جاء بمواد من شأنها تشجيع المستثمرين على تجسيد مشاريعهم، الأمر الذي يسمح ببعث الاستثمارات الوطنية والإجنبية.

ليديا كبيش

28 مايو، 2022

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