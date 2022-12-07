وسط توقعات بتراجع الأسعار…وزير الصناعة: سوق السيارات في الجزائر سيعرف انفراجا

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن اسعار السيارات ستعرف تراجعا في السوق الجزائرية .

وقال احمد زغدار أن التراجع سيحدث مع بداية التصنيع و الاستيراد للمركبات التي ستؤدي الى وفرة في العرض لا سيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربح التي ستكون مدروسة.

و في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية ، اوضح زغدار أنه بالنسبة للمركبات التي ستدخل السوق، نتوقع تراجعا في أسعارها، نظرا لعدة عوامل منها أن الارتفاع الكبير لأسعار المركبات في السنوات الماضية على ضوء عدم تموين السوق مما نتج عنه قلة العرض مقارنة بالطلب الى جانب المضاربة. ولكن مع عودة تموين السوق عن طريق الاستيراد و التصنيع المحلي فأكيد أن الأسعار ستتراجع”.

و كشف أنه في ظل غياب التموين خلال المدة الأخيرة، ومن أجل تصحيح الوضعية التي نتجت عن تجربة سابقة في مجال تصنيع السيارات، عملت الدولة على بعث “صناعة ميكانيكية حقيقية” ، من خلال إرساء ديناميكية للمؤسسات المناولة الموجودة، مع فتح باب الاستيراد والتعجيل بتزويد السوق بأقل تكلفة ممكنة وبأكبر نفع اقتصادي ممكن، حسب الوزير، و أكد أن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها “موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة على غرار ذوي الدخل المتوسط وهو ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح ستكون مدروسة من قبل المصنع” فضلا عن أن “عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار”. و تابع قائلا نتوقع أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم.

فايزة.س