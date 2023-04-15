وزير خارجية سوريا يبلغ رئيس الجمهورية رسالة من نظيره السوري

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت، نظيره السوري، فيصل المقداد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا للرئيس بشار الأسدحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ووفقا لنص البيان، سيبلغ الوزير السوري، رسالة من الرئيس بشار الأسد إلى أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال المقداد في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل عطاف بمطار هواري بومدين الدولي: “إن لدى الجزائر رمزية خاصة لدى الشعب السوري ولدى كل شعوب العالم”، مؤكدا أن العلاقات بين الجزائر وسوريا كانت ولا زالت وستستمر بين بلدينا الشقيقين”.

وأوضح ذات المتحدث أن الزيارة التي تقوده إلى الجزائر أتت “للتعبير عن المشاعر الصادقة من قبل قيادة الجمهورية العربية السورية ممثلة في الرئيس بشار الأسدن للقيادة الجزائرية وكذا امتنان سوريا لوقوف الجزائر

كما هي العادة دائما إلى جانبها وخاصة في الأحداث الأخيرة. عندما كانت أول بلد يرسل فريقا مؤهلا وقادرا، تمكن من مواجهة آثار الزلزال الكارثية، يضيف الوزير السوري الذي أشار إلى أن المشاورات بين الجانبين حول كافة التطورات في المنطقة والعالم لم تنقطع.

وتابع المقداد قائلا: “نحن بحاجة إلى تعزيز تلك العلاقات، لأننا بذلك نعكس الرؤية الصادقة لشعبي وقيادتي البلدين. لتطوير العلاقات في كافة المجالات. ومهما قلنا لا يمكننا وصف الدور الهام الذي تقوم به الجزائر على مختلف المستويات”.

وأعرب الوزير السوري، عن تفاؤل بلاده على الرغم من كل التحديات والصعوبات. مضيفا ان بلاده تحارب اليوم الارهاب الذي استهدفها كما استهدف بالأمس الجزائر خلال العشرية السوداء.

وأضاف الوزير، أن البلدين قاما ويقومان بأدوار أساسية في مواجهة التحديات المفروضة على المنطقة. لذلك جاء ليعبر عن هذا الامتنان وعن الرغبة الكبيرة في العمل سويا من أجل مستقبلنا جميعا.

رمزي أحمد توميات

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