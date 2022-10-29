وزير خارجية سلطنة عمان: نثق في قادة القمة العربية بالخروج بقرارات في صالح الامة والشعب العربي

وزير خارجية سلطنة عمان: نثق في قادة القمة العربية بالخروج بقرارات في صالح الامة والشعب العربي

استقبل اليوم السبت وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد جاء هذا الإستقبال في إطار مشاركة البورسعيدي في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وقال البورسعيدي في تصريحات اعلامية، عقب لقائه بلعمامرة :”نثق في قادة القمة العربية بالخروج بقرارات في صالح الامة والشعب العربي”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”نأمل أن تخرج القمة بمخرجات تساهم في دعم الشعب الفلـ .سطيني والمساهمة في حل بعض قضايا الدول العربية”.

رمزي أحمد توميات

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