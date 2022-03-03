وزير خارجية روسيا: لكل من يخطط للحرب ضد روسيا عليه تقييم حجم خسارته

قال اليوم الخميس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف :” على كل من يخطط للحرب ضد روسيا، أن يقيم حجم خسارته”، مبرزا ان الرئيس الأوكراني خالف التزام بلاده بعدم امتلاك أسلحة نووية.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي، أن النيتو لا يمكن أن يقرر نشر أسلحة نووية دون موافقة الولايات المتحدة، كاشفا أن المفاوضات الروسية الأوكرانية يفترض أن تبدأ اليوم، كما أن الغرب لا يمكنه أن يحدد ما يضمن أو يؤثر على أمن روسيا.

وشدد ذات المتحدث على أنه لا يحق لأي دولة تعزيز أمنها على حساب دولة أخرى، مشيرا إلى أن أوكرانيا تماطل لكن المفاوضات مستمرة على أي حال، كضيفا بالقول :” أن الحوار بين روسيا والنيتو والغرب سيبدأ يوما ما ونحن مستعدون لذلك”.

كما أكد وزير الخارجية الروسي إن روسيا تتصرف بشكل جيد والدبلوماسية لم تفشل بعد، متهما الأوروبيون والنيتو إلى السعي لتشكيل تهديد لروسيا، موضحا أن النيتو يحول أوكرانيا إلى ميدان للقضاء على كل ما هو روسي.

و أكد المسؤول الروسي، على أنه في حال إعلان حرب حقيقية ضد روسيا فعلى من يخطط لذلك أن يفهم حجم تداعياتها عليه.

رمزي أحمد توميات

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