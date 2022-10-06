وزير خارجية السودان: القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر تصب في مصلحة الشعوب

أكد وزير الخارجية السوداني، علي صادق، إن الجزائر دولة معروفة منذ استقلالها بمناصرة القضايا العربية مبرزا أنه يتطلع لتكون القمة العربية التي ستحضنها البلاد في 1 نوفمبر المقبل مثمرة وتصب بمصلحة الشعوب والدول العربية.

وقال صادق، في تصريح خص به الإذاعة الوطنية، أنه :” سيدعم القرارات ونتائج القمة التي إعتبرها فرصة للم شمل وتوحيد الرؤى”.

كما أعرب وزير الخارجية السوداني، عن أمل بلاده في أن يرافع المشاركون في القمة العربية لصالح القضية السودانية.

ليديا كبيش

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