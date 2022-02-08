وزير النقل: كانت هناك محاولات دنيئة لبيع باخرة “طارق بن زياد”

8 فبراير، 2022

كشف اليوم الثلاثاء، وزير النقل، عيسى بكاي، عن محاولات دنيئة لبيع باخرة “طارق بن زياد”، مؤكدا على أن براثن الفساد لا تزال موجودة بشركة النقل البحري للمسافرين

وأوضح بكاي في تصريح خص به قناة “الشروق نيوز” الخاصة، أنه كانت هناك نوايا خبيثة لبيع باخرة “طارق بن زياد” حديدا بالميزان.

وفي سياق آخر، كشف ذات المتحدث، أنه أسدى تعليمات بأن تعمل الموانئ كل ساعات الأسبوع، معلنا عن تكليف فرق رقابية باللوقوف على مدى التزام مديري الموانئ بالعمل طيلة ساعات اليوم.

وقال المسؤول الأول عن قطاع النقل:” أن الموانئ تسيرها شركات تجارية ونعمل على وضع سلطة مينائية لحماية الممتلكات”.

رمزي أحمد توميات

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