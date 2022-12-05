وزير النقل: خط جديد من جيجل نحو مرسيليا بداية من مارس 2023

وزير النقل: خط جديد من جيجل نحو مرسيليا بداية من مارس 2023

أعلن اليوم الاثنين، وزير النقل، كمال بلجود، أن خطا جويا جديدا سيربط جيجل بمدينة مرسيليا في فرنسا. حيث سيتم فتحه بدءا من شهر مارس المقبل.

وجاء هذا التصريح بالقاعة الشرفية لمطار فرحات عباس، في إطار زيارة عمل و تفقد إلى ولاية جيجل، اليوم الإثنين، رفقة وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ.

وأوضح بلجود أن فتح الخط جاء بعد عديد الطلبات المودعة لدى مصالحه من طرف نواب البرلمان وكذا السلطات المحلية. حيث تقرر فتح خط جوي جديد يربط جيجل بمرسيليا (فرنسا) بمعدل رحلتين اسبوعيا. وذلك بدءا من شهر مارس من السنة المقبلة 2023.

وأضاف ذات المتحدث أن هذا الإجراء من شأنه إعادة تفعيل نشاط مطار فرحات عباس على المستوى الدولي على أن يتم فتح خطوط أخرى تجاه باريس لاحقا.

كما اشار وزير النقل الر أن تفعيل مخطط الرحلات الجوية يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الهادفة إلى تفعيل كل المطارات الداخلية. من خلال تدعيم الرحلات الداخلية.

فضلا عن تدعيم أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطائرات جديدة وكذا فتح الإستثمار في هذا المجال أمام الخواص.

في المقابل كشف نفس المسؤول أن مطار فرحات عباس سيتعزز برحلتين إضافيتين تربطان الجزائر العاصمة بجيجل بدءا من شهر يناير 2023. ليرتفع بذلك عدد الرحلات إلى تسع رحلات أسبوعيا بين جيجل والجزائر العاصمة.

كما أكد بلجود أن القطاع يعمل على العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية لما قبل جائحة كوفيد-19، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي.

ليديا كبيش

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