أعلن صبيحة اليوم السبت وزير النقل، عبد الله منجي، عن تدعيم أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بـ15 طائرة جديدة.

وجاء ذلك خلال إشرافه على مراسم تنصيب ياسين بن سليمان رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلفا لأمين دباغين مصراوة الذي كان مديرا للجوية الجزائرية بالنيابة منذ جانفي 2021.

وقال المنجي :”طلبنا من المدير الجديد، الاتصال ومناقشة كيفيات إقتناء 15 طائرة جديدة. مع المصنعين المعروفين على الساحة الدولية”

وللإشارة، فقد سبق لبن سليمان وأن شغل عدة مناصب سابقا، على غرار منصب رئيس قسم التطوير التجاري بمؤسسة تسيير مطارات الجزائر ومديرا تجاريا لشركة الطيران ايغل ازور.

كما شغل المعني منصب مندوب عام لشركة ايغل أزور بالجزائر سنة 2017 ليصل لمنصب المدير العام للجوية الجزائرية

رمزي أحمد توميات

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