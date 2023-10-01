وزير المجاهدين يشرف على انطلاق فعاليات الاجتماع التوجيهي السنوي

أشرف، اليوم، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على انطلاق فعاليات الاجتماع التوجيهي السنوي، الذي حضره إطارات الإدارة المركزية واللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية.

و جمع هذا الاجتماع، تقييمًا توجيهيًا حول مدى تنفيذ برامج وعمليات قطاع المجاهدين وذوي الحقوق، بعنوان 2022-2023 والآفاق المستقبلية في رزنامة عمل الوزارة بعنوان 2024.

وأكد ربيقة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تقاليد القطاع لمتابعة وتقييم العمل المنجز، تنفيذًا لمخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذه السنة شهدت احتفالات خاصة بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال، حيث تم تنفيذ مقاربات جديدة لإشراك الشباب واستخدام التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية.

و أضاف الوزير بقوله، أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال التاريخية من معالم تذكارية وجداريات تخليدًا للذكرى الـ60 لعيد الاستقلال في جميع ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى إنجاز أفلام وثائقية وأعمال أخرى تسليط الضوء على الثقافة والتاريخ الجزائري.

كما تم إطلاق، يضيف وزير المجاهدين، منصة رقمية تاريخية بعنوان “جزائر المجد”، وتطبيق للهاتف النقال، بعنوان “تاريخ الجزائر 1830-1962″، إلى جانب تنظيم العديد من الملتقيات الدولية والندوات التاريخية.

خديجة مقداد

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