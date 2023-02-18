وزير المجاهدين يشرف على الفعاليات الرسمية المخلدة لليوم الوطني للشهيد بتيزي وزو

حل اليوم السبت٬ وزير المجاهدين و ذوي الحقوق٬ العيد ربيڨة في زيارة عمل لولاية تيزي وزو٬ رفقة والي الولاية والسلطات المحلية، المدنية والعسكرية للولاية و ممثلي الاسرة الثورية، وفعاليات المجتمع المدني٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬ إن هذه الزيارة نظمت للإشراف على الفعاليات الرسمية المخلدة لليوم الوطني للشهيد، الموافق ل 18 فيفري من كل سنة و الموسوم بشعار ” عز الأمة و عهد الرجال “.

وكما انطلقت هذه الفعاليات٬ بتنظيم وقفة ترحم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة٬ يشير البيان.

وكما شهدت الفعاليات الرسمية زيارة المتحف الجهوي للمجاهد للولاية تيزي وزو٬ بمختلف أجنحته المخصصة لأسرة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية٬ وثورة التحرير الوطني رموزا واحداثا٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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