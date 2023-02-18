وزير المجاهدين يشرف على الفعاليات الرسمية المخلدة لليوم الوطني للشهيد بتيزي وزو

18 فبراير، 2023

حل اليوم السبت٬ وزير المجاهدين و ذوي الحقوق٬ العيد ربيڨة في زيارة عمل لولاية تيزي وزو٬ رفقة والي الولاية والسلطات المحلية، المدنية والعسكرية للولاية و ممثلي الاسرة الثورية، وفعاليات المجتمع المدني٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬ إن هذه الزيارة نظمت للإشراف على الفعاليات الرسمية المخلدة لليوم الوطني للشهيد، الموافق ل 18 فيفري من كل سنة و الموسوم بشعار ” عز الأمة و عهد الرجال “.

وكما انطلقت هذه الفعاليات٬ بتنظيم وقفة ترحم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة٬ يشير البيان.

وكما شهدت الفعاليات الرسمية زيارة المتحف الجهوي للمجاهد للولاية تيزي وزو٬ بمختلف أجنحته المخصصة لأسرة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية٬  وثورة التحرير الوطني رموزا واحداثا٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

18 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

اتصالات الجزائر تطلق خدمة Zimail للبريد الإلكتروني الإحترافي

15 يناير، 2023

وزارة الدفاع تؤكد تحويل المتهم سعيد بوتفليقة إلى سجن الحراش

4 يناير، 2021

تسجيل 235 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

17 سبتمبر، 2021

وزارة الفلاحة تُطلق اجراء جديد لدفع منح الذرة المحلية

3 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: