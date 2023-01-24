وزير المجاهدين يستقبل شقيقة المجاهد العربي بن مهيدي

استقبل اليوم الثلاثاء٬ وزير المجاهدين وذوي الحقوق٬ العيد ربيڨة٬ بمقر الوزارة٬ المجاهدة ظريفة بن مهيدي شقيقة الشهيد محمد العربي بن مهيدي،حسب بيان للوزارة الوصية

وركز الوزير٬ على أن العمل التاريخي مهما كانت طبيعته يجب ان يرقى لمستوى هذه الرموز بقدر تضحياتهم الجسام في سبيل استرداد الحرية.

وأفاد البيان٬ بأن ربيقة قد تسلم نهاية سنة 2022، النسخة الاصلية للفيلم التاريخي الذي يسرد السير النضالي٬ للشهيد البطل محمد العربي بن مهيدي، محمد العربي بن مهيدي قاهر جنرالات فرنسا وابتسامته هزت العدو.

وأوضح ذات البيان٬ أن هذا الفيلم التاريخي سيبرز جوانب عدة في مسار محمد العربي بن مهيدي الطفل والمناضل و المفكر الإستراتيجي٬ و القائد الحكيم الذي أثبت شجاعته وقوة شخصيته٬ وهو يواجه جنرالات وزبانية العدو، ويبرز هذا من خلال فيلم مطول تاريخي٬ سيضاف لرصيد قطاع المجاهدين وذوي الحقوق المنجز بالاشتراك مع قطاع الثقافة والفنون في مجال الإنتاج السمعي- البصري.

و من جانبها٬٬ أشادت المجاهدة ظريفة بن مهيدي بالمجهودات المبذولة والاهتمام الذي توليه الدولة بتراثنا التاريخي٬ من خلال إحياء ذكريات الرموز و استلهام الدروس والعبر٬ يضيف البيان.

وكما دعت ظربفة بن مهيدي الشباب إلى واجب الوفاء لرسالة العربي بن مهيدي٬ وإخوانه الشهداء من اجل الحفاظ على الأمانة٬ والمضي نحو مستقبل واعد يستمد روحه من قيم ثورتنا المجيدة٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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