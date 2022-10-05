وزير المجاهدين يحل بليبيا للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ65 لمعركة إيسين

حل صبيحة اليوم الأربعاء وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة بليبيا، للمشاركة في إحياء الذكرى 65 لمعركة ايسين التاريخية.

وكان في استقبال ربيقى بالمطار الدولي معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس وزير الداخلية المكلف والحكم الليبى بدر الدين التومي. إلى جانب مسؤولين ساميين بالدولة وسفير الجزائر بليبيا سليمان شنين.

وقام الوزير في مستهل زيارته، بغرس شجرة سميت “ايسين”. في ميدان الجزائر تخليدا للذكرى الخامسة والستون لمعركة ايسين.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...