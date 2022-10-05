وزير المجاهدين يحل بليبيا للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ65 لمعركة إيسين

5 أكتوبر، 2022

حل صبيحة اليوم الأربعاء وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة بليبيا، للمشاركة في إحياء الذكرى 65 لمعركة ايسين التاريخية.

وكان في استقبال ربيقى بالمطار الدولي معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس وزير الداخلية المكلف والحكم الليبى بدر الدين التومي. إلى جانب مسؤولين ساميين بالدولة وسفير الجزائر بليبيا سليمان شنين.

وقام الوزير في مستهل زيارته، بغرس شجرة سميت “ايسين”. في ميدان الجزائر تخليدا للذكرى الخامسة والستون لمعركة ايسين.

ليديا كبيش

5 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل اصابة أكثر من 200 فلسطيني في مواجهات عنيفة مع القوات الصهـ ـيونية

8 مايو، 2021

وزير التعليم العالي يستقبل بيار أودان وهذا ما دار بينهما

30 مايو، 2022

بريطانيا تشيد بجهود الأمم المتحدة للتوصل الى حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حق تقرير المصير

22 أبريل، 2021

رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للشباب

20 يونيو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: