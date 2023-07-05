وزير المجاهدين: ليس من الصدفة أن تتميز الجزائر اليوم بقراراتها السيدة

وزير المجاهدين: ليس من الصدفة أن تتميز الجزائر اليوم بقراراتها السيدة

إفاد وزير المجاهدين، العيد ربيقة :”انه ليس من الصدفة أن تتميز الجزائر اليوم بقراراتها السيدة وأن الرئيس تبون أكد على ذلك حينما قال الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا”.

وشدد ربيقة في كلمة له خلال افتتاح العرض التاريخي المسرحي “آية”، على أن ثورة الفاتح من نوفمبر تعد قدوة لكل المستضعفين والمقهورين في الأرض، مبرزا أنها حررت حتى المستعمر من عقدته وأوهامه التي كان يتوهمها.

وأكد ذات المتحدث على أن الحفاظ على أمجاد الجزائر ونقلها للأجيال واجب مقدس، مشيرا إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لكتابة تاريخنا وتبليغه ليبقى حاضرا في الأذهان بأبعادها ودلالاته

من خلال رؤية جديدة تترجمها النزعة الرقمية في عالم طغت فيه سطوة الرقمنة والذكاء الاصطناعي والثورة المليئة بالمكسرات البصرية على لغة الكلمات.

وأضاف وزير المجاهدين بالقول: “لقد سلكنا في هذا المنحنى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تبليغ الرسالة المجيدة وانتاج افلام تاريخية وأعمال فنية كالملاحم والمسرحيات والاوبرات والعروض الفنية التي تعنى بإبراز تاريخنا ورموزه وأخرى تسلط الضوء على محطات واحداث تاريخية هامة في كفاحنا المجيد”.

رمزي أحمد توميات

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