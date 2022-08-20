وزير المجاهدين: قطعنا أشواطا في عملية التخزين الرقمي للشهادات الحية للثورة

قال اليوم السبت، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن:” قطاعه قطع أشواطا متقدمة في عملية التخزين الرقمي للشهادات الحية حول الثورة التحريرية”.

وأكد ربيقة، لدى حلوله ضيفا على إذاعة قسنطينة، على أن التخزين الرقمي للشهادات الحية وكل ما يتصل بالذاكرة الوطنية، يشهد نقلة نوعية وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”وقد تم إعداد برنامجا خاصا في هذا المجال وقد مضينا قدما فيه”،كاشفا أنه تم جمع الشهادات الحية من كل أرجاء الوطن على المستوى المركزي وهي الآن في مرحلة التحليل والتصنيف والترتيب ليتم بعد ذلك تخزينها حتى تكون متاحة ومحفوظة للأجيال.

وأشار وزير المجاهدين، إلى أن ما اجتمع عليه المجاهدون سواء بالنسبة لهجومات الشمال القسنطيني أو بالنسبة لانعقاد مؤتمر الصومام هو أن كلاهما يتعلق بمؤازرة الشعب الجزائري لبعضه البعض والتفافه حول قيادة الثورة التحريرية المباركة

كما أكد ربيقة، على أن الدولة أولت أهمية بالغة لعملية توثيق ملف الذاكرة بالوسائل السمعية البصرية. ضمن برنامج وزارة المجاهدين العادي أو فيما يتعلق بالمناسبات على غرار الذكرى الستين (60) للاستقلال والشباب.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...