وزير المجاهدين : رئيس الجمهورية يهدف إلى تعزيز العمل النقابي

24 فبراير، 2022
أكد اليوم الخميس، وزير المجاهدين العيد ربيقة،  أن تعزيز العمل النقابي من اهداف برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح ربيقة، خلال القائه لكلمة بمناسبة ذكرى تأسيس UGTA، واتي تتزامن مع ذكرى تأميم المحروقات لتستلهم الاجيال، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أدّى دوره الكامل بفضل تضحياته.
وأكد وزير الماجهدين، أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد، يهدف الى تحسين الظروف الاقتصادية وتعميق الديمقراطية من خلال تعزيز العمل النقابي لترجمة آمل الذين نذرو انفسهم للوطن.
رمزي أحمد توميات

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