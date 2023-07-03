وزير المجاهدين: الجزائر لن تنسى وقفة أصدقاء الثورة في حرب التحرير

وزير المجاهدين: الجزائر لن تنسى وقفة أصدقاء الثورة في حرب التحرير

أكد اليوم الإثنين وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إن أصدقاء الثورة التحريرية سيبقون مثالا لنصرة الشعوب وحقها في تقرير المصير.

وأوضح ربيقة في كلمة له خلال انعقاد الجمعية العامة التأسيسية لجمعية أصدقاء الثورة بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن تأسيس هذه الجمعية يأتي في إطار الاحتفال بذكرى الاستقلال الذي يجسد التضحيات الجسام التي كابدها الشعب الجزائري واسهامات أصدقاء الثورة على اختلاف انتماءاتهم.

وأضاف ذات المتحدث أن أصدقاء الجزائر من ضحوا من أجلها في وقت كانت في أمس الحاجة للمساندة، حيث قال “كنتم مثالا في الالتزام بنصرة الحق والجزائر لم ولن تنسى وقفتكم معها في ثورة التحرير”.

وتابع وزير المجاهدين قائلا: “ثورة نوفمبر خالدة مجيدة رسخت حق الشعوب في تقرير مصيرها ونحرص على ترسيخ هذا من خلال تأسيس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة”.

وأبرز نفس المسؤول أن الجزائر تقف بإجلال بفضل شهدائها ولا تنسى فضل اخوانها في هذا الإنجاز، مضيفا بالقول: “إن أصدقاء ثورتنا المجيدة سيبقون مثالا لنصرة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها”.

وأردف ربيقة بالقول: “الجزائر تبقى بما ورثت من اسلافها داعمة للشعوب المضطهدة وستظل وفية لكل من ناصرها”.

ليديا كبيش

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