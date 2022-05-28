التقى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية “أكينوومي أديسينا”، بالعاصمة الغانية، أكرا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة هذه الهيئة، أين تم بحث وضع وآفاق التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية الإقليمية.

وحسب بيان لوزارة المالية، فقد تباحث راوية، على صعيد ثنائي، مع عديد من نظرائه، لا سيما نظيره لجنوب افريقيا، إينوك غودونغوانا.

و ركزت المحادثات مع هذا الأخير على تحديات التنمية في القارة الأفريقية والحلول التي يجب تصورها لتعزيز قدرتها على الصمود. لا سيما في البلدان الأكثر هشاشة، كما تناول اللقاء أيضا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين

كما التقى وزير المالية بوفد من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بقيادة نائب الرئيس التنفيذي دينيس دينيا، يضيف المصدر.

في حين، تطرق المسؤولان إلى المسار الجاري لعضوية الجزائر في هذا البنك وآفاق التعاون وكذلك إمكانيات الشراكة بين الطرفين. لا سيما في مجال ترقية التجارة البينية-الافريقية ومرافقة المتعاملين الجزائريين لتعزيز تواجدهم في السوق القارية.

كما تم تخصيص الاجتماعات السنوية لعام 2022 لموضوع:”دعم القدرة على التكيف مع المناخ والتحول العادل في مجال الطاقة في أفريقيا”.

وقد شكلت فرصة لمناقشة تحديات التنمية التي تواجه القارة الافريقية، لا سيما في سياق عالمي تسوده الشكوك.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن عواقب وباء كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية أدت إلى اضطرابات كبيرة بمسارات التنمية للبلدان الإفريقية.

رمزي أحمد توميات

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