وزير المالية يدعو مسؤولي البنوك العمومية إلى رقمنة الخدمات

شدد وزير المالية، لعزيز فايد، مسؤولي البنوك العمومية، على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التكنولوجيات المبتكرة، لاسيما المتعلقة برقمنة الخدمات والمنتجات البنكية.

وحسب بيان لوزارة المالية، فقد وجه فايد هذه التعليمة لمدراء البنوك العمومية خلال اجتماع رفيع المستوى معهم بمقر الوزارة.

و سمح هذا اللقاء بالوقوف على تنفيذ قرارات الجمعيات العامة للبنوك العمومية، لاسيما فيما يخص الأنظمة المعلوماتية وتنويع وسائل الدفع الالكتروني، فضلا عن تنفيذ عقود الأداء.

كما تمت معاينة التقدم الملحوظ في هذه المجالات الهامة التي تساهم في تعزيز القطاع البنكي وتحسين خدمات الدفع المعروضة على المستعملين، حيث عرض المدراء العامون الجهود التي تبذلها بنوكهم لأجل عصرنة أنظمتها المعلوماتية وتعزيزها.

في حين تم إدراج استثمارات مهمة لأجل تحسين الفعالية العملياتية وأمن البيانات، ومنح خدمات بنكية أكثر تطورا عبر الانترنت،وفقا لذات المصدر.

هذا وقد دعا وزير المالية، الجميع إلى ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التكنولوجيات المبتكرة، لاسيما تلك المتعلقة برقمنة الخدمات والمنتجات البنكية والحفاظ على بنية تحتية تقنية متينة يمكنها تلبية احتياجات القطاع المالي المتزايدة.

كما شكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة المبادرات الرامية إلى تنويع وسائل الدفع الالكتروني المتاحة للزبائن، حيث عرض مسؤولو البنوك مشاريع مبتكرة، على غرار تطوير تطبيقات دفع عبر الهاتف وإدماج تكنولوجيات دفع جديدة، تسمح أيضا بتسهيل المعاملات المالية وتقليص مستوى الدفع النقدي.

وأعرب فايد عن دعمه لهذه المبادرات التي تساهم في ترقية الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد، مبرزا أنه من الضروري أن تتحلى البنوك بالقدرة على الانتشار على المستوى الوطني وضمان حضورها على مستوى مواقع التركز الحضري وكذلك الولايات الجديدة.

كما أكد شدد ذات المتحدث على أهمية التواصل الشفاف مع الزبائن وعلى ضرورة التكفل السريع والمرضي بانشغالاتهم، مسلطا الضوء على تنفيذ عقود الأداء المبرمة بين الإدارة العليا وإطارات كل بنك مع إيلاء اهتمام خاص للأهداف الاستراتيجية المسطرة من طرف الجمعيات العامة.

في المقابل جدد وزير المالية حرصه على تنفيذ هذه العقود، مشددا على أهميتها قصد ضمان تسيير فعال ومسؤول للموارد المالية.

رمزي أحمد توميات

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