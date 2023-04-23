وزير المالية يدعو إلى ضرورة تسريع وتيرة رقمنة القطاع لإنجاح الإصلاحات الإقتصادية

شدد وزير المالية لعزيز فايد، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية في الجزائر، مؤكدا على أهمية ذلك في نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وقال فايد، في رسالة تهنئة موجهة إلى إطارات ومستخدمي قطاع المالية بمناسبة عيد الفطر، أن القطاع يعد أحد الفاعلين الرئيسيين في تجسيد مختلف السياسات القطاعية. لذا فإن رقمنته وعصرنته تشكل ضرورة ملحة في نجاح الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية.

وشدد ذات المتحدث على وجوب ضمان استمرارية مسار عصرنة القطاع، وتسريع وتيرة رقمنة كل نشاطات المالية العامة على مختلف المستويات. بالنظر إلى أهمية إرساء نظام جديد للحوكمة يقوم على النجاعة.

وذلك عبر التكريس الفعلي لثقافة العمل المبنية على التقييم حسب النتائج. من منظور تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها القطاع.

كما جدّد وزير المالية حرصه على تعزيز المكاسب المحققة في كافة مجالات الإصلاح الضريبي والميزانياتي والمحاسبي. ومواصلة السعي إلى ترشيد الإنفاق العام وإضفاء الشفافية، والمساهمة بالتالي في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتمويل الاقتصاد الوطني.

في حين عبّر نفس المسؤول، في رسالته، عن عميق إمتنانه وتقديره للمجهودات المبذولة والمستمرة من طرف جميع الإطارات والموظفين. من أجل رفع التحديات الخاصة بقطاع المالية، آملا أن تتوج هذه الجهود بثمرات تصب في مساعي مواصلة النهوض بالبلاد نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.

ليديا كبيش

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