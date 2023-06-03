وزير المالية: نهدف لتعزيز أنماط التدقيق القانوني لضمان الحفاظ على المال العام

قال وزير المالية لعزيز فايد، اليوم السبت: “الإصلاحات الاقتصادية التي بذلتها الوزارة تهدف إلى تعزيز أنماط الرقابة التي تضمن الحفاظ على المال العام منها التدقيق القانوني.”

وجاء ذلك خلال مشاركته الطبعة التاسعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة

وأوضح فايد: أنّ دور محافظ الحسابات مهم جدا فهو فاعل في مراقبة الحسابات والشركات العمومية والخاصة وصمان شفافية العمليات الحسابية.

ولفت ذات المتحدث، إلى أنّ الاصلاحات جاءت بالتماشي مع المعايير الدولية، مُشددا على ضرورة تطوير النظام القانوني بحسب تطورات المهنة.

في حين أكد وزير المالية، أنّ الوزارة على دراية ووعي كبيرين بأهمية محافظي الحسابات ودورهم الفعال في ضمان الشفافية.

رمزي أحمد توميات

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