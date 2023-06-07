وزير المالية: نظام الرقمنة سيسهل المعاملات الجمركية

7 يونيو، 2023

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية وحسن استقبال المسافرين على مستوى المعابر الحدودية،

وأوضح فايد خلال زيارته التفقدية إلى مصالح المديرية العامة للجمارك بمطار هواري بومدين أن النظام المعلوماتي الجديد، الجاري إعداده لرقمنة النشاطات الجمركية، سيضيف تسهيلات أكبر لجل المعاملات الجمركية.

كما شدد ذات المتحدث على أهمية الاستقبال الجيد للمسافرين وحسن معاملتهم والسرعة في إنهاء المعاملات الجمركية، لضمان “حسن سير” موسم الاصطياف.

في حين أكد وزير المالية على أن النظام المعلوماتي الجديد الجاري إعداده لرقمنة جل النشاطات الجمركية، “سيحدث ثورة في قطاع الجمارك خلال الأشهر القادمة”.

رمزي أحمد توميات

7 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

خبير سياسي: لقاء الحكومة والولاة يأتي في سياق إرساء الحكامة الجديدة الإقليمية

23 سبتمبر، 2021

وزير التربية يكشف عن جديد الزيادة في أجور مستخدمي القطاع

2 يناير، 2023

وزارة النقل: هذا موعد الحجز والدفع الالكتروني عن بعد لتذاكر النقل البحري

6 سبتمبر، 2022

وصول جثماني الرعيتين الجزائريتين المتوفيتين في زلزال تركيا

11 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: