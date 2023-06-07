وزير المالية: نظام الرقمنة سيسهل المعاملات الجمركية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية وحسن استقبال المسافرين على مستوى المعابر الحدودية،

وأوضح فايد خلال زيارته التفقدية إلى مصالح المديرية العامة للجمارك بمطار هواري بومدين أن النظام المعلوماتي الجديد، الجاري إعداده لرقمنة النشاطات الجمركية، سيضيف تسهيلات أكبر لجل المعاملات الجمركية.

كما شدد ذات المتحدث على أهمية الاستقبال الجيد للمسافرين وحسن معاملتهم والسرعة في إنهاء المعاملات الجمركية، لضمان “حسن سير” موسم الاصطياف.

في حين أكد وزير المالية على أن النظام المعلوماتي الجديد الجاري إعداده لرقمنة جل النشاطات الجمركية، “سيحدث ثورة في قطاع الجمارك خلال الأشهر القادمة”.

رمزي أحمد توميات

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