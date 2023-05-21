وزير المالية: رقمنة الإدارة الجبائية ستساهم في اتخاذ القرار وتحسين مردودية الأعوان

قال وزير المالية لعزيز فايد، أن: “الجهات المسيرة يجب تحسين أداء تسييرها من خلال تسخير الأدوات وتطوير أنظمة الإستغلال العقلاني للموارد المتاحة مما يمكنها تحديد الأهداف الجبائية والميزانياتية”.

وجاء هذا التصريح خلال كلمة له بمناسبة إنطلاق أشغال الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية

وشدد فايد على ضرورة المساهمة في المحافظة على الصورة والسمعة لقطاعنا الوزاري. من خلال إرساء صورة حسن السلوك والمواقف المثلى التي يجب مراعاتها من قبل مسؤولي الوزارة.

وأوضح ذات المتحدث أن القانون يهدف إلى ضمان أكثر فعالية ونجاعة وفق للمعايير الدولية تعتمد على تحقيق الاهداف. وفق منهجية جديدة للتسيير تستند لحسن الاداء لبلوغ الاهداف.

كما تلتزم هيئات وزارة المالية بالإعتماد على عقد الأهداف والنجاعة على نطاق متعدد السنوات لمراقبة أداء الهيئات.

وأبرز وزير المالية، أن سنة 2023 تعتبر خطوة لإنطلاق الإدارة الجبائية للعمل بالنظام لتسيير مصالحها. وتقييم نشاط مصالح العملياتية من حيث تحسين الأداء وبلوغ الأهداف المسطرة.

بالإضافة كذلك إلى الإنخراط في الثقافة التسييرية فضلا عن التحكم في التقنيات الجبائية ستحسن مناخ العمل في المصالح. والرفع من من روح التنافسية بينها مما ينعكس إيجابا على مردودية الأداء.

رمزي أحمد توميات