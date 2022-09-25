وزير المالية يوضح بخصوص امتصاص أموال السوق الموازية

25 سبتمبر، 2022

شدد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، على ضرورة تنويع المنتجات المالية الإسلامية لامتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية.

وأوضح كسالي على هامش اجتماع الحكومة-الولاة، أن السياق الحالي يتطلب تمويل الاقتصاد من خلال مصادر بديلة على غرار التمويل الإسلامي.

وكشف ذات المتحدث، أن السلطات العمومية اتخذت كافة التدابير الاقتصادية والمالية لدعم الاستثمار وتحسين الحوكمة المالية، مضيفا بالقول:” لقد اتخذت السلطات خلال السنتين الأخيرتين جملة من الإجراءات للحفاظ على سوق العمل وحماية الاقتصاد والاستقرار المالي للمؤسسات، بالتوازي مع الإصلاحات لتفادي الأزمات المستقبلية”.

كما أبرز وزير المالية، أن الجماعات المحلية تُموّل وفق آليات مختلفة تتكون من موارد ذاتية وضرائب وأصول، بالإضافة إلى تدخلات الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية لتقليل الفوارق بين البلديات.

ليديا كبيش

25 سبتمبر، 2022

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