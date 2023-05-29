وزير المالية: العمل على إعداد قانون تأمينات جديد

قال وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الإثنين خلال اشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر 49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات، أن الجزائر تعمل حاليا على إعداد قانون تأمينات جديد يهدف إلى تحسين و تنظيم أداء سوق التأمينات. وكذا تكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المتدخلين.

وأشار وزير المالية في كلمته، أن المنظمة الإفريقية للتأمين تبقى من بين أهم المحطات التي من خلالها يتجسد العمل الإفريقي المشترك نظرا للجهود الكبيرة التي تقدمها هذه المنظمة من أجل تحسين آداء أسواق التأمين الإفريقية ورفع المستوى الفني والمالي لهذا النشاط، الذي يجب أن يكون دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية.

و أضاف الوزير، قائلا أن هذا النشاط يحظى بعناية كبيرة وذلك من خلال الاصلاحات الهيكلية التي مست هذا القطاع. لا سيما عملية تحرير سوق التأمين سنة 1995.

شرف الدين عبدالنور

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