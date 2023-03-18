وزير المالية الجديد: سنستكمل برامج الإصلاحات التي باشرت بها الوزارة

أكد وزير المالية الجديد، لعزيز فايد، خلال استلامه مهامه على رأس وزارة المالية، على حرصه التام العمل بجدية ومثابرة من أجل متابعة واستكمال برامج الاصلاحات التي باشرت بها الوزارة.

وجرت صباح اليوم السبت، مراسم تسلم وتسليم المهام بين الوزير السابق ابراهيم جمال كسالي، والوزير الجديد لعزيز فايد، حيث شكر هذا الأخير، رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه.

كما أكد فايد أنه سيبذل قصارى جهده ويعمل بتفاني على تحقيق الأهداف المسطرة الرامية إلى تطوير وعصرنة المالية العمومية. من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأبرز ذات المتحدث، أنه يدرك التحديات التي تواجه البلاد والاقتصاد الوطني. ومصمم على التصدي لهذه التحديات بالتعاون مع إطارات وزارة المالية. ومواصلة العمل على التطبيق الفعال لبرنامح الحكومة.

كما شكر لعزيز فايد، إبراهيم جمال كسالي على كل ما قدمه للقطاع والجهود الذي بذلها متمنيا له التوفيق، مشددا على حرصه التام للتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات. والعمل بجدية ومثابرة لمتابعة برامج الاصلاحات الهيكيلية التي باشرت فيها الوزارة على غرار الاصلاح الميزانياتي الجبائي والمالي.

رمزي أحمد توميات

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