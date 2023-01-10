وزير الفلاحة: 130 لتر حليب يستهلكها المواطن سنويا

10 يناير، 2023

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، على أن أصعب شعبة في القطاع هي الحليب لأن مصدرها حيوانات حية.

وكشف هني  أن قدرات الإنتاج طبقا للإحصائيات الماضية بلغت مليون و780 ألف بقرة حلوب. بأكثر من 3 ملايير و500 ألف من إنتاج حليب البقر من غير الماعز والإبل.

 وأضاف ذات المتحدث  أن معدل الاستهلاك السنوي لكل مواطن في الجزائر بلغ أكثر من 75 لتر للفرد الواحد وعند المقارنة بين الإنتاج الوطنية والبودرة المستوردة بلغ الاستهلاك السنوي للفرد الواحد 130 لتر وهذا رقم كبير جدا.

رمزي أحمد توميات

10 يناير، 2023

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