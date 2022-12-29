وزير الفلاحة يكشف عن اجراءات تحقيق الأمن الغذائي

كشف اليوم الخميس وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني عن الإجراءات التي يجري العمل على تجسيدها لتحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط.

وحسب هني، يجري العمل على وجه الخصوص على رفع سعر شراء الحبوب. ومراجعة ورفع التعويض على مشتريات الأسمدة من 20 إلى 50 بالمائة من السعر، تعزيز المككنة. تسهيل منح رخص حفر الآبار على المستوى الولائي.

وكشف ذات المتحدث، بمجلس الأمة، أنه تم حفر 6500 بئر منذ بداية العملية التي تجري بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والري والمنشات القاعدية.

ويضاف إلى ذلك إنشاء بنك للبذور وتحديد مواقع قدرات الإنتاج للمستثمرات الفلاحية باستخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” والاقمار الصناعية.

كما تم الشروع في عملية الرصد بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية. وعلى رأسها الحبوب والبقول الجافة، باستعمال هذه التقنيات الحديثة تحت اشراف المكتب الوطني للدراسات الخاصة للتنمية الريفية. بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

في حين تتضمن الإجراءات إلزامية المنتجين بدفع المحاصيل للديوان الوطني المهني للحبوب، العمل على زيادة المساحات المخصصة للحبوب إلى 1 مليون هكتار في ولايات الجنوب الكبير في افاق 2025-2030.

حيث تم توزيع شطر أول ب134ألف هكتار في العام الماضي في حين يجري العمل على توزيع 97 ألف هكتار أخرى “في الأيام القليلة القادمة”.

كما سجلت شعبة الحبوب خلال الموسم 2021/2022 زيادة في الإنتاج بـ48 بالمائة مقارنة بالموسم السابق. بفضل الظروف المناخية الملائمة واحترام المسار التقني.

وبخصوص وضعية المحيطات الفلاحية وتمكين الشباب من استغلال امثل لهذه المساحات بولاية اولاد جلال، أكد هني بأن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات.

وأضاف ذات المتحدث، أن بعض المحيطات التي استفاد منها شباب المنطقة لم تدخل بعد حيز الاستغلال لافتقارها للمنشات القاعدية ما عدا محيطين ببلدية راس الميعاد.

رمزي أحمد توميات

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