وزير الفلاحة يشرف من وهران على الافتتاح الرسمي لنشاط الصيد البري للموسم 2023_2024

أشرف اليوم، محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على الافتتاح الرسمي لنشاط الصيد البري للموسم 2023_2024، بغابة المسيلة ببلدية بوتليليس، رفقة سعيد سعيود والي ولاية وهران، السلطات المحلية، و المدير العام للغابات، رئيس الفيديرالية الوطنية الصيادين و رؤساء الجمعيات الولائية الصيادين، و هذا في إطار إعادة بعث نشاط الصيد في الجزائر، حسب ما كشفه بيان وزارة الفلاحة.

و استمع الوزير عبد الحفيظ هني، إلى عرض مفصل حول حال فيديرالية الصيادين، كما شارك رفقة الوالي في عملية إطلاق رمزي للطرائد وغرس رمزي للأشجار، حسب ذات المصدر.

خلال هذه الزيارة، ذكَّر الوزير هني أعوان الغابات باتِّخاذ الاجراءات اللازمة لجعل نشاط الصيد فعّالا من خلال تنظيم الصّيادين وتدريبهم من أجل الحصول على رخصة الصيد مع وضع و تحديد المناطق المخصصة لهذا النشاط، يفيد بيان الوزارة.

و في نفس السياق، أكّد الوزير على الصيادين بضرورة احترام مخطط الصيد لكل ولاية الذي يحدد فترات الصيد، وكذا مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها، والعدد الذي يسمح لكل صياد باصطيادها، يضيف المصدر.

و بهذه المناسبة دعا وزير الفلاحة محافظي الغابات لمرافقة الصيادين من خلال التكوين و إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تترتب عن افتتاح موسم الصيد و ممارسته في ظروف حسنة مع إتخاذ كافة الترتيبات الوقائية والأمنية الخاصة بسلامة الأشخاص وإحترام التوازن الإيكولوجي.

شرف الدين عبد النور

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