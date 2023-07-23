وزير الفلاحة يشرع في زيارة عمل إلى ايطاليا

23 يوليو، 2023

من المرتقب أن يشرع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، غدا الإثنين، في زيارة عمل إلى ايطاليا حسبما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة.

و سيشارك هني في فعاليات الاجتماع الأول على مستوى منظمة الأمم المتحدة، المعني بعملية تقييم الأنظمة الغذائية، المزمع عقده من 24 إلى 26 جويلية، بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالعاصمة الإيطالية روما.

كما سيكون لوزير الفلاحة عدة لقاءات ثنائية، منها اللقاء الذي سيجمعه مع المدير العام للمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ليديا كبيش

23 يوليو، 2023

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