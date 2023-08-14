وزير الفلاحة يستقبل وفدا عن كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريبن و هذا ما تحور حوله اللقاء

وزير الفلاحة يستقبل وفدا عن كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريبن و هذا ما تحور حوله اللقاء

استقبل أمس الأحد، وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، بمقر الوزارة، وفدا عن كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريبن CIPA، ترأسه عبد الوهاب زياني، مرفوقا بوفد عن الجمعية الوطنية لمهنيي ومربي النعام، وهذا بحضور اطارات من الوزارة و المدير العام للمعهد التقني لتربية الحيوانات ITELV، حسب ما أفاد به بيان وزارة الفلاحة.

و يندرج هذا اللقاء حسب ذات المصدر، في إطار النظرة التشاركية التي يوليها القطاع إلى كل الهيئات والكنفيدراليات والمنظمات الوطنية، من خلال الإصغاء والتكفل بانشغالاتهم ومرافقتهم.

كما استمع الوزير إلى عرض مفصل من طرف رئيس كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريبن CIPA حول شعبة تربية النعام وكذا مداخلات أعضاء الجمعية، حيث خلص الجميع الى الأهمية الاقتصادية لهذه الشعبة، يضيف المصدر.

و خلال هذا اللقاء اكد وزير الفلاحة، على أن القطاع يسعى لتطوير شعبة تربية النعام في الجزائر لما لها من مزايا اقتصادية، حيث يمكن الاستفادة من كل جزء منها، ( لحم، بيض، جلد، دهون)، يفيد بيان الوزارة.

كما كان اللقاء فرصة لمربي النعام لتقديم بعض الانشغالات من أجل تطوير هذه الشعبة،حيث ركز الوزير هني، على تجربة القطاع الرائدة في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال تعزيز دور المعاهد ومراكز التكوين والبحوث التابعة للقطاع والتي تشارك بصفة فعالة في النهوض بالفلاحة وتربية الحيوانات وإنتاج اللحوم الحمراء، ومرافقة جميع المربين من خلال التكوين بالمعهد التقني لتربية الحيوانات الذي كانت له تجربة سابقة في تربية النعام وكذلك ضمان التغطية الصحية الحيوانية.

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة إمكانية تسويق حليب الناقة في الولايات الشمالية، خاصة من ولاية تندوف و ولايات الجنوب وتوزيع هذه المادة عبر كل ولايات الوطن.

وجاء في بيان الوزارة، “على إثر اللقاء الذي تم خلاله عرض مجموعة من الانشغالات و الاقتراحات و التي سيتم التكفل بها لاسيما تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مجال تربية النعام من اجل تعزيز الأمن الغذائي”، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...