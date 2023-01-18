وزير الفلاحة يستقبل سفيرة تركيا بالجزائر

استقبل وزير الفلاحة و التنمية الريفية٬ محمد عبد الحفيظ هني٬ بمقر الوزارة، ماهينور اوزدمير غوكتاس سفيرة تركيا بالجزائر. حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬بأن الطرفان استعرضا واقع العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيزها٫وكما تطرقا إلى فرص التعاون والتبادلات المتاحة في المجال الفلاحي لاسيما فيما يخص الشهادات الصحية البيطرية، مختلف التبادلات التجارية، الزراعات الاستراتجية في الجنوب، إنتاج القطن و كذا الاستثمار في الصناعات الغذائية.

وختم البيان٬بأن الجانبان اتفقا على عقد اجتماع للخبراء و رجال الأعمال (الجزائر – تركيا) خلال شهر مارس المقبل٬ لدراسة الملفات وفرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حورية سعداوي

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