وزير الفلاحة يستقبل المدير العام للشركة القطرية “بلدنا”

وزير الفلاحة يستقبل المدير العام للشركة القطرية “بلدنا”

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، المدير العام للشركة القطرية “بلدنا” محمد معتز الخياط، حيث تباحثا سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الزراعي.

وعرف اللقاء حضور وفد الخبراء المرافق لمدير الشركة القطرية وسعا سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي أحمد نعمه النعمة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، يندرج هذا اللقاء استكمالا لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمشروع بلدنا لإنتاج الحليب واللحوم الحمراء.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء لموضوع الاستثمار والفرص المتاحة في الجزائر لتجسيد مشاريع شراكة بين البلدين حيث استعرض الوزير أهم برامج التنمية المدرجة في خارطة طريق القطاع والأهمية القصوى لدمج هذا المشروع في السياسة الاقتصادية للجزائر.

ومن جهته، اعرب محمد معتز الخياط عن استعداده للاستثمار في الفلاحة بالجزائر وذلك من خلال استغلال كل الفرص المتاحة لما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...