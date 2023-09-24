وزير الفلاحة يستعرض فرص وإمكانيات الإستثمار مع الأردن

أشرف وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني, مع وزير الزراعة الأردني، خالد حنيفات، على افتتاح فعاليات منتدى الاقتصاديين الجزائريين والأردنيين بالغرفة الوطنية للفلاحة(سفاكس) بالجزائر العاصمة.

تم خلال هذا اللقاء استعراض الفرص والإمكانيات للاستثمار المشترك في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية بموجب القانون الجديد للاستثمار. وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتم أيضًا خلال هذا اللقاء تحديد خارطة الطريق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر والأردن بهدف تعزيز الاستثمار، وذلك بعد زيارة وفد أردني متنوع للجزائر في فبراير 2023. كما ساهم اللقاء في تعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

يُذكر أن الملتقى شهد مشاركة المدير العام للوكالة الجزائرية للاستثمار وممثلي وزارة المالية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. وأكد وزير الفلاحة أن هذا القطاع يساهم بنسبة 7.14% في الناتج الداخلي الوطني الخام. ويشغل ربع اليد العاملة الناشطة أي حوالي 2.7 مليون شخص. كما تم تحقيق إنتاج فلاحي بقيمة 4.500 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 35 مليار دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالاستثمار الفلاحي المهيكل، تم إنشاء هيئة مختصة لتعزيز الاستثمار في إنتاج وتحويل المنتجات الاستراتيجية مثل الحبوب والزراعات السكرية والزيتية والأعلاف. تم أيضًا إنشاء شبكة من المنصات اللوجستية في مناطق الجنوب لتخزين وتوضيب المنتجات الفلاحية بهدف تعزيز الإمكانيات الكبيرة في ولايات الجنوب لتحقيق الاكتفاء الوطني والتصدير.

وأشار وزير الفلاحة إلى أن هناك فرصًا أخرى مهمة للمستثمرين في مجالات مثل البحث ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على تطوير التقنيات الحيوية مثل زراعة الأنسجة والتحسين الوراثي ونقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي.

وبمناسبة هذا اللقاء تم تقديم عرض مفصل حول قانون الاستثمار الجديد وكذا عروض وامتيازات الاستثمار في المجال الفلاحي. من قبل الاطارات المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بهدف توضيح الرؤية فيما يخص فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر.

خديجة مقداد

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