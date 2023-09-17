وزير الفلاحة يجتمع بمدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة على المستوى الوطني

ترأّس اليوم، محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اجتماعا مع مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة CCLS على المستوى الوطني، خُصِّص لضبط التحضيرات الأخيرة لحملة الحرث والبذر لموسم 2024/2023 و تموين السوق الوطنية بالبقوليات الجافة، حسب بيان وزارة الفلاحة.

و عرف الاجتماع حسب ذات المصدر، حضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين UNPA، والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة على المستوى الوطني (52 تعاونية).

و يهدف هذا الاجتماع، إلى إسداء أخر التوجيهات والتعليمات الخاصة بعملية الحرث والبذر، و كذا تقييم التحضيرات القائمة ميدانيا في هذا المجال خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وشح سقوط الأمطار أو الجفاف في بعض مناطق الوطن، يفيد المصدر.

كما شكّل هذا اللقاء فرصة للتذكير بكل الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العمومية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة فيما يخص إنتاج الحبوب، رفع المساحة المزروعة، تحسين مستوى المردود في الهكتار و كذا توسيع المساحات المسقية وتطوير هذه الشعبة على مستوى ولايات الجنوب، يضيف بيان الوزارة.

و فيما يخص تموين السوق الوطنية بالبقوليات الجافة، استمع الوزير لعرض حول وفرة البقوليات الجافة لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب خاصة في ظل حصرية استيراد البقوليات الجافة من طرف الديوان و مدى تموين كل التعاونيات عبر الوطن، كما أن الديوان لديه كميات معتبرة و كافية من البقول الجافة والأرز.

و في هذا الشأن أسدى وزير الفلاحة تعليمات صارمة لكل المدراء بضرورة إغراق السوق بكل ولايات الوطن بمختلف البقول الجافة بصفة مستعجلة و العمل بالتنسيق مع مدراء المصالح الفلاحية، مصالح التجارة و المصالح المختصة، وهذا بتزويد جميع المتعاملين الاقتصاديين و الصناعيين، تجار الجملة و تجار التجزئة بأسعار محددة عبر كل نقاط البيع، يختم المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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