وزير الفلاحة يترأس اجتماعا للتحضير لمشاركة الجزائر في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة

ترأس اليوم محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقر الوزارة، اجتماعا بحضور إطارات الوزارة، المدير العام للغابات، مدراء وممثلي عن الدواوين و المعاهد تحت الوصاية و ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة، و هذا في إطار التحضيرات القائمة لمشاركة الجزائر في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة في الفترة الممتدة من 02 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024، تحت شعار “صحراء خضراء…. بيئة أفضل”، حسب ما اورده بيان وزارة الفلاحة.

و يعد هذا الحدث الهام على المستوى الاقتصادي و السياسي و العلمي ، كأول معرض دولي للبستنة يقام في منطقة الشرق الأوسط والتي يغلب على بيئتها المناخ الصحراوي، حيث سيتناول عدة مواضيع تتمثل في، الزراعة الحديثة، التكنولوجيا والابتكار، النوعية البيئية، و الاستدامة البيئية، حسب ذات المصدر.

و سيعرف معرض إكسبو 2023 للبستنة، مشاركة أكثر من 60 دولة و عدة منظمات دولية و إقليمية، حيث يهدف إلى جمع دول العالم في مكان واحد لاستعراض الأفكار و الحلول المستقبلية بالإضافة إلى تبادل الخبرات و التجارب، يفيد بيان الوزارة.

كما سيسمح هذا المعرض، باستعراض التجربة الجزائرية في المجال الزراعي و الغابي لاسيما الزراعة الصحراوية، من خلال التعريف بجميع أصناف النباتات و الأشجار المقاومة للجفاف، يضيف المصدر.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية تشرف على فوج العمل متعدد القطاعات والمكلف بالمشاركة خلال هذا المعرض و الذي يشمل كل من وزارات الفلاحة و التنمية الريفية، التجارة و ترقية الصادرات، الثقافة، السياحة و الصناعة التقليدية، البيئة و كذا الطاقات المتجددة.

في الأخير، تم خلال هذا اللقاء استعراض و معالجة أهم الأسئلة و دراسة توصيات فوج العمل، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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