قطاع الفلاحة يسعى لتحقيق 1 مليون هكتار من حقول الحبوب بالجنوب بحلول 2025

كشف وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، عن تسخير 350 مركز جواري على المستوى الوطني لتعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب بسعة تتراوح بين 50 ألف و70 ألف قنطار

وأكد هني خلال اشرافه على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز البرنامج الوطني لتعزيز قدرات التخزين في مجال الحبوبأن البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب يعتبر الأكبر من نوعه منذ الاستقلال

وأضاف ذات المتحدث بالقول أن “نهدف لتحقيق 1 مليون هكتار من حقول الحبوب بالجنوب بحلول سنة 2025″.

كما تابعا وزير الفلاحة قائلا ” نريد رفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن عبر الوطن”.

رمزي أحمد توميات

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