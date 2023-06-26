وزير الفلاحة: كان من الضروري إعادة النظر في خريطة توزيع الحليب المدعم

وزير الفلاحة: كان من الضروري إعادة النظر في خريطة توزيع الحليب المدعم

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني أنه: “نظرا للكميات الكبيرة التي تم ضخها خلال شهر رمضان الماضي من أجل توفير مادة الحليب في الأسواق، كان من اللازم إعادة النظر في خريطة التوزيع لضبطها على المستوى الوطني وتجنب الندرة”.

وكشف هني عن إنشاء الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية “ساربا” (SARPA)، بغية ضبط التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع و توجيه الفائض نحو التصدير لتحقيق التوازن في السوق الوطنية.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه المؤسسة العمومية تهدف إلى ضبط الإنتاج لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مع توجيه الفائض الى التصدير بالتنسيق مع وزارة التجارة

وفي ذات السياق، أشار وزير الفلاحة إلى أن الإنتاج الوطني خلال السنة الجارية 2023، عرف قفزة من ناحية الكمية والنوعية، مضيفا بالقول : “هناك برنامج واسع لتطوير المنتوج الوطني ونهدف مستقبلا إلى التخلي عن المواد الأولية المستوردة و توفيرها محليا”.

وتابع نفس المسؤول قائلا :”كما سيتم في المرحلة الأولى تلبية حاجيات السوق المحلية ومن ثمة التصدير حيث فتحنا المجال لكل المؤسسات سواء عمومية أو خاصة شرط أن تكون خاضعة لدفتر الشروط ومؤهلة لكل المراحل الإدارية والتقنية والصحية”.

ومن جانبه ثمن وزير التجارة هذه المبادرة التي تهدف إلى رفع الصادرات خارج المحروقات مشيرا إلى عقد محادثات بين الوزارتين من أجل النظر في تصدير مادة البصل، والثوم، والبطاطا، والطماطم الصناعية إضافة إلى الأعلاف الحيوانية التي سجلت فائضا

وأكد زيتوني أن هناك دراسة على المدى المتوسط تهدف إلى مساعدة الفلاحين بغية توفير الأعلاف محليا عن طريق دعم الدواوين مما سيساهم في انخفاض أسعار المواشي مستقبلا.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...