وزير الفلاحة في زيارة عمل و تفقد لولاية النعامة

14 أغسطس، 2023
وزير الفلاحة في زيارة عمل و تفقد لولاية النعامة

يقوم اليوم، وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هنـي، بزيارة عمل وتفقد لولاية النـعامة، حسب ما كشفه بيان وزارة الفلاحة.

و سيقف الوزير هني خلال هذه الزيارة، على ملفات تعزيز وتطوير تربية المواشي لتنمية شعبة اللحوم الحمراء وكذا الوقوف على برنامج تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء تحضيرا لشهر رمضان المعظم لسنة 2024، ومدى تقدم نظام الثلاثية بين مربي المواشي، الديوان الوطني لتغذية الانعام (ONAB) والمؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء (ALVIAR)، يضيف المصدر.
كما سيشرف وزير الفلاحة خلال الزيارة أيضا، على عملية غرس شجرة الارقان بالولاية، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
14 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل اصابتان جديدتان بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

7 أبريل، 2022

وزير التربية: 50.63 بالمائة نسبة النجاح في البكالوريا

17 يوليو، 2023

ديوان الحج والعمرة ينذر الوكالات السياحية كتابيا

9 أبريل، 2022

استحداث أرضية رقمية للتصريح بكافة الحالات التي تعرضت لأعراض جانبية بعد أخذ اللقاح

16 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: