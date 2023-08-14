وزير الفلاحة في زيارة عمل و تفقد لولاية النعامة

يقوم اليوم، وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هنـي، بزيارة عمل وتفقد لولاية النـعامة، حسب ما كشفه بيان وزارة الفلاحة.

و سيقف الوزير هني خلال هذه الزيارة، على ملفات تعزيز وتطوير تربية المواشي لتنمية شعبة اللحوم الحمراء وكذا الوقوف على برنامج تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء تحضيرا لشهر رمضان المعظم لسنة 2024، ومدى تقدم نظام الثلاثية بين مربي المواشي، الديوان الوطني لتغذية الانعام (ONAB) والمؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء (ALVIAR)، يضيف المصدر.

كما سيشرف وزير الفلاحة خلال الزيارة أيضا، على عملية غرس شجرة الارقان بالولاية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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