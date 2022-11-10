وزير الفلاحة : غلق أسواق المواشي للإنطلاق في عملية إحصاء الثروة الحيوانية

10 نوفمبر، 2022

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، خلال رده على أعضاء المجلس الشعبي الوطنين في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية، عن غلق أسواق المواشي في الأيام المقبلة، للانطلاق في عمليات إحصاء الثروة الحيوانية.

هذا و انطلقت العملية الأولى من نوعها، يوم الخميس الفارط من ولاية تيارت، حيث سيتم العمل بتقنية رقمية جديدة، التي تعتمد على شرائح تثبت بأذن الماشية، و التي سبق الكشف عنها من طرف وزارة الفلاحة.

و أوضحت وزارة الفلاحة، أن هذه التقنية الحديثة تسمح بتتبع وتسيير المواشي، من خلال تحديد هوية الماشية إلكترونيا وفق قاعدة معلومات، و بإحصاء يومي ودقيق لعدد رؤوس المواشي. وتتبع موقع المواشي جغرافيا. بالإضافة كذلك إلى المحافظة على سلالات المواشي.

كما أضافت ذات الوزارة، أن التقنية إنطلقت في مزرعة سي نايل تحت إشراف الجزائرية للحوم الحمراء.

حورية سعداوي

10 نوفمبر، 2022

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