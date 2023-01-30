وزير الفلاحة: سنستورد كميات ضخمة من اللحوم من البرازيل والأرجنتين

من المنتظر أن تتسلم الجزائر أولى كميات اللحوم الحمراء من الخارج تحسبا لشهر رمضان بعد خمسة وعشرين يوما من الآن على الأكثر.

وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، عن توقيعهم لعدة عقود مع متعاملين أجانب يمثلون البرازيل والأرجنتين وبعض دول الشرق الأوسط من أجل استبراد كميات معتبرة من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان الفضيل وللفترة التي تليه، نظير الاسعار الزهيدة.

وأشار هني في تصريح خص به النهار أونلاين إلى ارسال وفد إلى دولة السودان من أجل التفاوض حول الأسعار والكميات المرغوب في استيرادها قبل التوقيع على العقود.

أما عن تحديد تاريخ الخامس عشر من شهر جانفي الجاري، لشروع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ” الفيار”، في مباشرة عملية الاستيراد رد الوزير قائلا: “حددنا هذا التاريخ فقط من أجل العمل على استقرار السوق”.

رمزي أحمد توميات

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