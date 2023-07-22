وزير الفلاحة: تعويض كل المتضررين من الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة

وزير الفلاحة: تعويض كل المتضررين من الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة

كشف وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، خلال زيارة عمل و تفقد لولاية المدية. عن تعويض مادي للفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية.

و قال وزير الفلاحة، أن الأمر متعلق بالمتضررين من الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. مردفا أن الملف على مستوى مجلس الوزراء.

و أضاف الوزير من ولاية المدية، “قمنا باحصاء الفلاحين المتضررين من الجفاف وسنشرع في منحهم قروضا طويلة المدى خصوصا لفلاحي شعبة الحبوب”.

كما كشف عبد الحفيظ هني، أنّ هذا الموسم الفلاحي استثنائي بسبب تغير المناخ، أين صرح أن الدولة ستتوجه إلى الزراعة الاستراتيجية بالمناطق الصحراوية.

شرف الدين عبد النور

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