وزير الفلاحة: الدولة تولي أهمية قصوى للإنتاج الحيواني

تولي الدولة أهمية قصوى للإنتاج الحيواني في إطار تبني رؤية اقتصادية تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، حسبما أفاد به وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني

وجاء ذلك خلال زيارته إلى ولاية النعامة، أين أكد أن التدابير المتخذة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية مكنت من تحقيق نتائج ميدانية مرضية في مجال استغلال القدرات الكبيرة لهذه الثروة التي تتوفر عليها الجزائر ودعم الوفرة في السوق.

وأكد هني أن قطاعه يعمل على تطوير شعبة تربية الماشية من خلال تقديم كل الدعم للممارسين والمنخرطين فيها بدعم الأعلاف ومجانية التلقيح ومختلف الصيغ التمويلية والتأمين على الحيوانات، بالإضافة إلى العمل على رفع العراقيل التي تعيق نشاط إنتاج شعبة التربية الحيوانية.

وتابع الوزير لعرض حول القطاع بالنعامة إلى الإجراءات الجاري تجسيدها للنهوض بالإنتاج الفلاحي لزيادة المردود، خاصة على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا أين يتوقع بلوغ نحو 1 مليون هكتار مسقي مع نهاية 2025.

وذكر هني بالتحفيزات التي تفوق 60 بالمائة التي تم وضعها كدعم مالي للفلاحين لإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بحفر الآبار وتثبيت أنظمة الري التكميلي واقتناء العتاد الفلاحي.

فضلا عن مواصلة تسوية المستثمرات المستغلة بدون سند قانوني وإنشاء بنك البذور لزيادة المردود وغيرها من الإجراءات.

وشدد وزير الفلاحة على ضرورة تكثيف وتعميم نظام الثلاثية بين المربي والديوان الوطني لتغذية الأنعام والجزائرية للحوم الحمراء التي تتكفل بشراء المنتوج من المربين وهو النظام الذي يهدف إلى توفير الأعلاف وتنظيم بيعها بأسعار مدروسة.

وطمأن الوزير بالمناسبة مهني شعبة تربية المواشي بأن الديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب” يتحكم في تنظيم عملية توزيع الشعير العلفي بسعر مسقف لا يتجاوز 3200 دينار.

في حين أشار نفس المسؤول الى أن الدولة تتحمل تكلفة مالية لتوزيع هذه المادة العلفية المدعمة على الموالين تقدر بنحو 7 ملايير دينار سنويا، مبرزا أن وحدة تابعة لذات الديوان ستفتح أبوابها شهر سبتمبر المقبل على مستوى ولاية النعامة لتقريب عملية مرافقة الموالين في الحصول على الأعلاف المدعمة وتسهل عملية شراء وتسويق الذرة المحلية ونقلها نحو نقاط التخزين وتسهيل دفع مستحقات الفلاحين بعد تسليمهم للمنتوج.

كما دعا هني الى تشجيع ودعم ومرافقة كافة المبادرات التي يتقدم بها المستثمرون ومكاتب الدراسات المختصة لترقية زراعة شجرة الأرقان بالمنطقة.

وذكر ذات المتحدث أن برنامج تطوير إنتاج شجرة الارقان في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا يندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 جانفي 2022 .

ليديا كبيش

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